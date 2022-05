Inter, riecco Gosens: con l’Empoli prima da titolare per il tedesco?

Inter Empoli, prima da titolare per Gosens? L’esterno tedesco è tornado a disposizione e potrbbe partire dal primo minuto

Robin Gosens può partire titolare con l’Empoli per far riposare Perisic in vista della Coppa Italia.

Simone Inzaghi potrebbe finalmente concedere una chance al tedesco, mai titolare con l’Inter dal suo arrivo a gennaio dall’Atalanta. “Colpa” prettamente del croato, scatenato in questa stagione in maglia nerazzurra. A riportarlo è Sky Sport.