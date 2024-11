Inter, i rientri Acerbi e Calhanoglu: ecco quando

La situazione infortunati in casa Inter con Calhanoglu e Acerbi reduci dai problemi fisici riscontrati contro la Roma

L’Inter punta a recuperare Acerbi e Calhanoglu, elementi fondamentali dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Ecco tutto ciò che da sapere sui due calciatori infortunati secondo La Gazzetta dello Sport.

INTER – «Calha e Acerbi? C’è fiducia ma nessuna certezza», aveva detto Inzaghi nel post partita di Empoli sugli infortunati di lusso in casa Inter (elongazione per entrambi). Ventiquattr’ore dopo, la fiducia è cresciuta ancora, perché il regista e il centrale ieri si sono allenati a parte ma a buon ritmo, e il loro rientro in gruppo è previsto tra oggi e domani. Tutto lascia pensare che il tecnico interista potrà convocarli per la partita di domenica sera a San Siro con il Venezia, anche se l’obiettivo è logicamente quello di riaverli al top per la sfida all’Arsenal di mercoledì e per il faccia a faccia con il Napoli del 10 novembre. Con Calha e Acerbi ormai quasi recuperati, a occupare l’infermeria resta il solo Carlos Augusto: il laterale sinistro, out dalla trasferta di Berna in Champions per un risentimento alla coscia, prosegue nelle terapie, rientrerà dopo la sosta».