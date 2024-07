Inter, Scaloni: «Latuaro Martinez ha SOFFERTO per questa cosa e NON sarà contento di me»

Lionel Scaloni ha parlato di Lautaro Martinez e della sua Copa America, terminata con il titolo di capocannoniere

Vincente e capocannoniere, esattamente come in Serie A: Lautaro Martinez ha vissuto un 2024 da sogno, fin qui culminato con la vittoria della Copa America. A proposito, nella consueta conferenza stampa post vittoria in finale contro la Colombia, ha parlato il ct Lionel Scaloni proprio del centravanti dell’Inter.

SU LAUTARO E NON SOLO – «I cambi sono stati pensati perché credevamo che la squadra sarebbe migliorata. Fisicamente non è che stessimo andando male, anzi. Enzo Fernández stava bene, Mac Allister aveva preso il giallo in quel caso e Alvarez sappiamo che non avrebbe smesso di correre. In panchina ci siamo detti che se avessimo avuto un’occasione, Lautaro l’avrebbe segnata. Che avremmo segnato con il lavoro di squadra. Volevamo che la squadra facesse un passo in più e infatti credo che sia stato così. Leandro Paredes ha recuperato diversi palloni e Lautaro non ha smesso di lavorare, ha meritato il gol perché ha sofferto per l’esclusione dai titolari nonostante fosse il capocannoniere. Non sarà contento di me, e sicuramente con ragione perché vuole giocare, ma è quello che deve fare. Noi, sbagliando o no, crediamo che la squadra debba giocare così e abbiamo vinto».