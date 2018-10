Inter, adesso sono 6 le vittorie di fila: non succedeva dal 2012

Con la vittoria di questa sera, l’Inter raggiunge il Napoli al secondo posto e vola a 6 vittoria di fila: non succedeva dal 2012

E’ un Inter straripante! La vittoria all’Olimpico di Roma per 3-0 contro la Lazio è un chiaro segnale che i nerazzurri siano tornati ad un alto livello, al pari del Napoli che è stato proprio raggiunto in classifica al secondo tempo. L’Inter, dopo un inizio di stagione difficile e complicato e culminato con la sconfitta interna contro il Parma, si è ripresa e ha iniziato a macinare punti importanti. La svolta sembra esserci stata nel match di Champions contro il Tottenham quando, il gol vittoria all’ultimo minuto di Vecino ha rilanciato il morale dei nerazzurri. L’Inter ha perciò incominciato a vincere e, dalla sfida di Marassi contro la Sampdoria vinta per 1-0, sono arrivate 6 vittorie di fila.

Una striscia di risultati così sontuosa non si vedeva da tempo. Bisogna andare fino a dicembre 2011 per ritrovare una striscia simile. In quella stagione, dopo la sconfitta interna contro l’Udinese per 1-0, arrivarono 6 vittorie di fila (Inter-Fiorentina 2-0, Cesena-Inter 0-1, Inter-Parma 5-0, Milan-Inter 0-1, e Inter-Lazio 2-1). La striscia di vittorie si concluse però con la prima di ritorno quando il 29 gennaio 2012 l’Inter perse 1-0 a Lecce. In quell’anno però, la striscia di vittorie di fila non riuscì a far andare l’Inter in Champions. L’Inter concluse infatti al sesto posto con 58 punti.