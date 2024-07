Inter dei due mondi: sette giocatori per portare a casa un trofeo continentale

Il contingente dei calciatori dell’Inter nelle semifinali di Copa America e dell’Europeo è di sette giocatori: meglio solo il Liverpool

L’Inter può vantare in questo momento 7 semifinalisti nelle due competizioni continentali tra Europeo e Copa America: partiti in 16 arrivando alle semifinali il numero si è dimezzato, ma la pattuglia nerazzurra è una delle più folte, al pari di Real Madrid, Manchester City e PSG e con solo il Liverpool con più giocatori, 9.

Nerazzurri protagonisti a vari livelli di incidenza con le loro nazionali: nel vecchio continente Dumfries è una garanzia sulla corsia degli Oranje e nel quarto di finale contro un altro nerazzurro come Calhanoglu, la scena se l’è presa De Vrij, autore del gol che ha dato il via alla rimonta. Meno bene invece i due francesi Thuram e Pavard: l’attaccante è ancora a 0 gol (come tutta la Francia tolto Mbappé), il difensore deve ancora fare il suo debutto.

Negli Stati Uniti invece Lautaro Martinez sta trascinando l’Argentina con 4 gol in 4 partite. Oggi (2 di notte ora italiana), affronta il Canada di Buchanan, fermo ai box per infortunio e che seguirà la partita dagli spalti. In panchina per l’albiceleste invece Valentin Carboni, che potrebbe lasciare in estate i nerazzurri.