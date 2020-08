Inter Shakhtar, i nerazzurri vincono 5-0 e volano in finale di Europa League

L’Inter ha battuto …. lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League e vola in finale dove affronterà il Siviglia

L’Inter ha sconfitto 5-0 lo Shakhtar Donetsk in semifinale e vola così in finale di Europa League, in programma venerdì 21 agosto, dove giocherà contro il Siviglia.

La squadra allenata da Antonio Conte si è portata in vantaggio al 19′ del primo tempo grazie alla prima rete stagionale europea di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo l’Inter ha poi raddoppiato con D’Ambrosio per poi dilagare grazie alla seconda rete dell’argentino e alla doppietta di Lukaku.