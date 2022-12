Inter, si ferma Dumfries

Piccolo problema fisico accusato da Denzel Dumfries al termine dei Mondiali 2022 in Qatar con la nazionale olandese

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Dumfries ha accusato un piccolo problema fisico durante il Mondiale con la sua Olanda.

L’esterno nerazzurro è alle prese con un fastidio al polpaccio che però, al momento, non preoccupa l’Inter. Dumfries avrà infatti 10 giorni di riposo per recuperare pienamente prima di tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L’olandese dovrebbe quindi essere pienamente recuperato per la ripresa del campionato contro il Napoli.