Calciomercato Inter: si monitora Agoume del Sochaux, definito il “nuovo Pogba”

I nerazzurri stanno monitorando il giovane talento, classe 2002, del Sochaux, Lucien Agoume, che piace anche al Barcellona

L’Inter sta valutando tutti i possibili nomi per chiudere in bellezza la sessione estiva di calciomercato, di cui è stata protagonista grazie ad una notevole campagna acquisti. La società nerazzurra è in trattativa per due grandi nomi che arricchirebbero e rinforzerebbero la rosa di mister Luciano Spalletti: il terzino dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, e il centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal, entrambi già con un passato in Serie A. In casa Inter, però, non si guarda solo ai big, ma anche ai giovani talenti in vista del futuro.

Secondo il quotidiano francese L’Equipe, i nerazzurri, difatti, hanno messo gli occhi sul talento del Sochaux, Lucien Agoume. Il centrocampista francese, classe 2002, ha incantato tutti in Francia tanto da essere stato definito “il nuovo Paul Pogba” ed aver attirato le attenzioni del Barcellona. Il Sochaux, ha già espresso la volontà di trattenere il giocatore facendogli firmare il primo contratto da professionista, che scongiurerebbe il rischio di perderlo a parametro zero. Agoume, però, non ha ancora firmato e, dunque, l’interesse di due società come il Barcellona e l’Inter potrebbero convincercelo a lasciare la Francia.