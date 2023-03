Inter, Skriniar vede il Porto: le ultime

Milan Skriniar sarà assente questa sera contro lo Spezia e nonostante il suo futuro sia al Psg, l’Inter lo aspetta per la sfida di ritorno contro il Porto

Milan Skriniar sarà assente questa sera contro lo Spezia e nonostante il suo futuro sia al Psg, l’Inter lo aspetta per la sfida di ritorno contro il Porto.

Il suo potrebbe essere un rientro importante per la difesa di Inzaghi soprattutto in Europa. Dopo la partita contro i liguri potrebbe rientrare in gruppo e iniziare a lavorare coi compagni per la sfida di ritorno di Champions League. Lo scrive Tuttosport.