Inter, linea dura Spalletti: annullato il giorno di riposo, oggi si torna a lavoro

L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha deciso di annullare il giorno di riposo inizialmente concesso ai calciatori

«Per essere l’anti-qualcuno bisogna lavorare» ha detto Luciano Spalletti dopo il 2-2 contro il Torino che ha il sapore di un ko. I nerazzurri, dopo aver steccato all’esordio contro il Sassuolo, hanno steccato anche alla prima in casa, davanti ai 60mila di San Siro. L’Inter era partita bene, passando in vantaggio con Perisic e de Vrij ma Belotti e Meité hanno ribaltato il doppio svantaggio e hanno trovato il pari. Grande delusione in casa interista. Il 2-2 non è andato giù a Luciano Spalletti che ha deciso di annullare il giorno di riposo inizialmente concesso ai suoi ragazzi.

Il tecnico dell’Inter ha deciso di richiamare i suoi, annullando il giorno di riposo previsto inizialmente per la giornata odierna. I nerazzurri torneranno a lavorare quest’oggi ad Appiano Gentile, in mattinata, alle ore 11. Serve una reazione immediata, come ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa dopo la sfida: «Si hanno delle dissatenzioni e quindi bisogna tornare ad avere una testa concentrazione. Non si può avere una lettura come quella sul primo gol. Noi dobbiamo fare un campionato importante, sempre considerando che l’anti-juve ve lo siete creati voi. Dobbiamo pensare prima a lottare con Napoli e Roma, dobbiamo andare avanti facendo un passo alla volta. Quest’anno però siamo partiti male».