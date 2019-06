Inter, la triste stagione di Miranda: panchine, festini e ora anche Godin

Inter, Miranda è incappato in una stagione decisamente incolore: tra tante panchine, i festini col Brasile e ora anche Godin

La triste stagione del veterano Miranda. Il centrale dell’Inter è infatti incappato in un’annata che, forse, ha in qualche modo accelerato la fase calante della sua carriera. E che potrebbe spingerlo a tornare in Brasile per gli ultimi scampoli di calcio giocato.

Una stagione vissuta per lo più in panchina, con appena 20 presenze sommate in nerazzurro. Proseguita con l’annuncio dell’arrivo a Milano dell’ex compagno Godin ai tempi dell’Atletico Madrid, destinato a togliergli ulteriore spazio. E conclusa con il festino col Brasile di cui è stato protagonista dopo l’amichevole col Qatar. Non il migliore dei biglietti da visita a pochi giorni dall’inizio della Copa America 2019.