Inter-Stella Rossa: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

A San Siro, il match valido per la 2ª giornata di Champions League tra Inter-Stella Rossa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter-Stella Rossa, valevole per la 2ª giornata del girone di Champions League 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Buona partenza fin dalle prime battute per l’Inter: i nerazzurri fanno le prove con Arnautovic – colpo di testa in rete su punizione di Dumfries, ma annullato per offside – e poi all’11’ ecco il vantaggio di Chalanoglou: punizione dal limite calciata dal turco sul palo del portiere, traiettoria imprendibile per Glazer e vantaggio Inter. Ancora un gol annullato poi al 20′ di Dumfries, sempre per fuorigioco. Inter in controllo, ma con dei cali di concentrazione: nel finale passaggio sbagliato di Chala che permette alla Stella Rossa di rendersi pericolosa con Silas, con Sommer bravo a mettere in corner.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa iniza meglio la Stella Rossa, che sembra più tonica e determinata: nei primi 10′ invece i nerazzurri sembrano a corto di fiato. Al 59′ però Krunic perde palla vicino all’area e scatenza la transizione nerazzurra, con Taremi che serve Arnautovic per il gol del 2-0. Un gol che ridà sicurezza hai nerazzurri, che nel giro di pochi minuti hanno una doppia chance, ma sia Arnautovic che Carlos Augusto calciano su Glazer. A chiuderla ci pensa Lautaro Martinez: ancora un palla persa malamente Spajic che spalanca le porte al tris nerazzurro.

INTER STELLA ROSSA, IL TABELLINO: 4-0

Marcatori: Calhanoglu 11′ (INT), Arnautovic 59′ (INT), Martinez 71′ (INT), Taremi rig. 82′ (INT)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): 18 Glazer; 66 Seol, 5 Spajic, 33 Drkusic, 24 Djiga; 6 Krunic, 21 Elsnik; 14 Olayinka, 55 Maksimovic, 15 Silas; 9 Ndiaye. A disposizione: 1 M. Ilic, 77 Gutesa, 8 Kanga, 10 Katai, 17 Bruno Duarte, 22 Dalcio Gomes, 23 Rodic, 25 Lekovic, 27 Felicio Milson, 32 L. Ilic, 49 Radonjic, 73 Prutsev. Allenatore: Vladan Milojević.