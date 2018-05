Inter, ecco il tesoretto dagli sponsor asiatici. E c’è la sorpresa team building

L’Inter è cresciuta grazie a Suning. I ricavi commerciali aumentano e hanno fatto registrare un incremento di 40 milioni di euro

L’Inter è in continua crescita in forte espansione in Asia. Dalla Cina sono in arrivo 40 milioni di euro dagli sponsor. I nerazzurri hanno firmato nuovi accordi negli ultimi mesi che potranno essere riutilizzati per nuovi progetti. Il denaro non andrà a incidere sul bilancio e il club interista dovrà comunque iscrive a bilancio plusvalenze per 40 milioni di euro per non incorrere in nuove sanzioni da parte della Uefa. L’Inter ha sottoscritto un accordo da 10,5 milioni di euro nel 2018 con le società cinesi FullShare e Donkey Mother e ha un’intesa con iMedia da 27,2 milioni di euro.

Accordi importantissimi per i nerazzurri che, nei primi nove mesi dell’esercizio 2017/2018 hanno avuto ricavi da sponsor e diritti tv per 156,5 milioni di euro (a fine stagione si stimano ricavi per 203,5 milioni di euro). Mosse importanti per la società del gruppo Suning che progetta importanti novità. Secondo La Gazzetta dello Sport, Zhang porterà avanti il progetto stadio e il progetto che riguarda la nuova sede e continua a espandere il brand. Intanto c’è la novità team building. Martedì tutti i dipendenti hanno passato una giornata con i dirigenti (c’erano, fra gli altri, Zhang Jr e Zanetti) tra caccia al tesoro, calcia al pallone e pic-nic. Si fa squadra anche così.