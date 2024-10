Inter, Tchouameni su Thuram: «È un grandissimo giocatore»

Il centrocampista del Real Madrid, compagno di Nazionale dell’interista, ha parlato così dell’attaccante

Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato di Marcus Thuram. Il centravanti dell’Inter è stato elogiato dal suo connazionale nonché capitano in assenza di Mbappé. Su Marcus ha parlato anche il CT Deschamps.

TCHOUAMÉNI – «Thuram è un grandissimo giocatore, lo dimostra nell’Inter. Qui c’è un modulo diverso, ma sappiamo che appena entra in campo per noi è un’arma offensiva in più»

DESCHAMPS – «Marcus è molto efficace con il suo club, ha un passo avanti da fare. Ha avuto un piccolo problema dopo la sua ultima partita di campionato ma va meglio. Thuram, come tutta la nuova generazione, ha un potenziale enorme, ma per gli attaccanti è difficile perché hanno quasi l’obbligo di essere decisivi. Lui deve giocare con tranquillità. Potenzialmente quello che è capace di fare Marcus è molto interessante, ma per concretizzarlo ci vuole tempo»