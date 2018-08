Inter-Torino gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Inter-Torino, delicatissima sfida della seconda giornata di Serie A. Per le due squadre una grande occasione di rivalsa dopo due debutti amarissimi: la squadra di Spalletti è caduta nella tana del Sassuolo di De Zerbi, mentre i granata hanno dovuto chinare il capo negli ultimi minuti di fronte alla splendida prodezza di Edin Dzeko. Su Calcio News 24 gol, highlights e sintesi del match di San Siro.

INTER-TORINO 1-0 – L’Inter ci mette pochissimi minuti a sbloccare la partita. Icardi si invola sulla sinistra e mette in mezzo per Ivan Perisic: il croato non sbaglia e fulmina l’incolpevole Sirigu.

INTER-TORINO 2-0 – La punizione di Politano trova la spizzata di testa di De Vrij: i nerazzurri raddoppiano, granata in grande difficoltà. Ora l’Inter va sul velluto al cospetto di un Toro in affanno.

INTER-TORINO 2-1 – Belotti approfitta della linea difensiva statica del Torino per anticipare una orribile uscita di Handanovic e insaccare a porta sguarnita

Buena definición de Perisic con su diestra para adelantar al Interpic.twitter.com/529G2Y1mpq — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) August 26, 2018