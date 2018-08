Nainggolan, sorride Spalletti: convocato per Inter-Torino?

Inter-Torino, buone notizie per mister Luciano Spalletti: Radja Nainggolan corre verso il recupero, le ultime

Grande assente al Mapei Stadium nella sfida contro il Sassuolo, Radja Nainggolan è al lavoro per tornare a disposizione della sua Inter. Il Ninja è alle prese con un infortunio che lo tiene ai box da un mese, ma ci sono buone notizie per Luciano Spalletti: secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga potrebbe rientrare col Torino.

Oggi il centrocampista ha lavorato in palestra al mattino, mentre al pomeriggio ha svolto la prima parte della seduta insieme ai suoi compagni di squadra, prima di dedicarsi al lavoro personalizzato. Inserimento graduale in gruppo, crescono le speranze di vederlo nella lista dei convocati per la sfida di domenica con i granata.