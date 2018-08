Inter-Torino, top e flop: Meité è un gigante, Politano ancora in evidenza. Per Handanovic, invece, è una serata… a vuoto

Un primo tempo con l’Inter in pieno controllo, una ripresa d’orgoglio per il Torino: ne sgorga uno spettacolare pareggio per 2-2 che offre ad entrambe il primo punto in classifica. Dal sapore, però, decisamente differente: gioia granata, fischi per i nerazzurri.

Inter-Torino: promossi Meité, Politano e Iago

MEITE’ – Si è presentato a Torino un po’ macchinoso, complice anche l’imponente struttura fisica. Ma giorno dopo giorno si è sciolto, prendendo le redini del centrocampo e, ora, anche della squadra: gigante della mediana, trova a San Siro la gioia personale con una percussione tutta forza e tecnica

POLITANO – Tra tanti tasselli ancora da sistemare, una pedina prova ad illuminare la scacchiera nerazzurra: tra gli acquisti meno urlati, nei primi 180′ si è rivelato al contrario il più prezioso

IAGO – Giusto per mettere in chiaro che venderlo, ipotesi ventilata da lui stesso domenica scorsa, sarebbe un’eresia: trasforma in verticalizzazioni dorate tutti i palloni toccati

Inter-Torino: bocciati Handanovic, Vecino e Dalbert

HANDANOVIC – L’uscita a vuoto sulla rete di Belotti è l’amara cartolina della serata: il bomber granata segue una traiettoria, il numero nerazzurro ne immagina un’altra. Il risultato è sconfortante…

VECINO – Non riesce ad imporsi nel primo tempo, sfilaccia la squadra nella ripresa tenendo troppo distanti tra loro i reparti: le prime due uscite non hanno saputo restituire all’Inter un Vecino all’altezza del ricordo lasciato allo scadere dell’ultima giornata della passata stagione…

DALBERT – Non per accanirsi, sia chiaro. Ma dopo un esordio alla Benny Hill Show, il terzino viene nuovamente gettato nella mischia da Spalletti nella ripresa e lui ringrazia con un paio di pregevoli assist… per le ripartenze del Toro