Inter, tutti «Contenti»: i nerazzurri progettano il futuro, la lista dei nuovi arrivi è già stata fatta. Intesa anche sul mercato

Una riunione fiume, ma che sembra aver portato i propri frutti. L’Inter e Antonio Conte – si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sembrano aver trovato la giusta intesa anche per la prossima stagione.

La lista per il mercato è stata già fatta: Tonali. Vidal, Emerson e Dzeko (se parte Lautaro) per rinforzare la squadra. C’è intesa soprattutto sul mercato, ma per spendere bisognerà comunque vendere qualche big.