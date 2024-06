Inter, l’Udinese si sbilancia su SANCHEZ: «I sogni ti fanno vivere, lui ha fatto la storia del club»

Questa potrebbe essere la clamorosa estate del ritorno di Alexis Sanchez all’Udinese dopo la prima parentesi pre Barcellona

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha in conferenza stampa di Alexis Sanchez, attaccante in uscita a zero dall’Inter.

PAROLE – «E’ un grande giocatore, che ha fatto la storia dell’Udinese. Ho letto anche io, ma non abbiamo ancora preso in considerazione la cosa. Il mister (Kosta Runjaic, ndr) è appena arrivato, cercheremo con lui di migliorare la squadra seguendo le sue indicazioni tattiche. Poi capisco che è giusto sognare in positivo, non si può vivere di sogni ma i sogni ti faranno vivere. Però aspettiamo per i nomi».