Rigore Inter, Calvarese: «Contatto di campo, con il Var scelta inevitabile»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha parlato a Sky Sport del rigore assegnato all’Inter contro l’Udinese spiegando la dinamica della decisione. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE- «L’arbitro, Marco Di Bello, inizialmente sceglie di lasciar proseguire. Poi viene richiamato dal VAR Mazzoleni all’On Field Review. Il check al monitor è piuttosto lungo, e porterà all’assegnazione del rigore, poi trasformato da Hakan Calhanoglu. Il richiamo del Var in un caso come questo appare un po’ forzato: solitamente in situazioni come questa, in cui c’è un contatto alto, l’intensità viene giudicata dal campo e non con la tecnologia. Certo è che, con l’arbitro posto davanti alle immagini e in un caso di On Field Review, l’assegnazione del rigore diventa quasi inevitabile».

