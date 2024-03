Inter Scudetto: possibile già nel derby? Non è solo uno sfizio

Per l’Inter la vittoria dello Scudetto nel Derby è più di un semplice sfizio: almeno cinque nerazzurri lo hanno messo nel mirino

L’Inter ha la possibilità, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, di vincere lo scudetto nel giorno del derby contro il Milan. Per alcuni nerazzurri, la conquista della seconda stella di fronte ai cugini rossoneri avrebbe un sapore ancora più dolce. Primo fra tutti Lautaro, condottiero impavido della cavalcata trionfale della stagione. Poi Calhanoglu, l’ex rossonero, che ha vissuto in silenzio il dolore della sconfitta contro i rivali due stagioni fa, ma ora vede lo scudetto come una vittoria tripla, un simbolo del suo attaccamento all’Inter. Oppure Thuram, che ha rifiutato l’offerta del Milan l’estate scorsa per abbracciare l’Inter.

Lo scudetto, specialmente se conquistato davanti a Pioli, avrà un sapore di conferma, una conferma della validità della strada intrapresa un anno fa. Dimarco vede riflesso il suo amore cresciuto nella curva nerazzurra. Ma in fondo, tra tutti i protagonisti, è giusto menzionare anche Inzaghi. Simone è pronto a scrivere una nuova pagina di storia con l’Inter. Ha assaporato molte notti dolci, ma lo scudetto è un traguardo diverso. Vincerlo contro il Milan, quel Milan che gli ha strappato la gioia due stagioni fa, avrebbe un sapore ancora più speciale. E sarebbe il secondo trofeo stagionale per tutti, un fatto da non sottovalutare.

