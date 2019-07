Inter, Zanetti: «Lautaro ha un futuro enorme. E su Icardi…»

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Icardi e di Lautaro Martinez ai margini di un evento benefico della Fondazione Pupi

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, è stato intercettato ai microfoni di Olé, per parlare della situazione legata a Mauro Icardi e Lautaro Martinez.

Ecco le sue parole rilasciate a margine di un evento benefico organizzato dalla Fondazione Pupi: «Icardi? Ha iniziato la preseason. I giocatori stanno lavorando, il mercato è iniziato è stiamo aspettando di vedere cosa accadrà. Lautaro Martinez? Sono stato felice per il suo percorso in Copa América. Ha solo 21 anni ed è reduce da una stagione molto positiva: ha un futuro enorme. Il Barça? Ufficialmente non ci è arrivato nulla. Siamo molto contenti di Lautaro e vogliamo averlo con noi».