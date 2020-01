Intrigo Kevin Agudelo. La Fiorentina ha sorpassato il Parma per il giocatore colombiano. Viola scatenati sul mercato

Intrigo Kevin Agudelo. Come riporta Gianluca Di Marzio la Fiorentina si è inserita prepotentemente per il giocatore colombiano. Parma superato che era stato il primo club a muoversi per Agudelo.

Il colombiano è arrivato a Milano e ha firmato il proprio contratto con la Fiorentina. La formula del trasferimento sarà quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto: