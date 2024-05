Milan, addii di Pioli, Giroud e Kjaer: le loro parole

Milan, serata di addii a San Siro, è stata l’ultima partita del tecnico Stefano Pioli e di Simon Kjaer e Olivier Giroud: le loro parole

Una serata particolare a San Siro: nell’ultima giornata di campionato hanno dato addio al Milan Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer. I tre hanno parlato alla fine della partita contro la Salernitana: di seguito le loro parole.

PIOLI – «È la serata dei ringraziamenti, quindi comincio dal ringraziare chi mi ha voluto qui, chi mi ha sostenuto, chi mi ha dato la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, ai dipendenti di Casa Milan e di Milanello, grazie al mio staff, che ha fatto un grande lavoro, grazie ai miei giocatori; a voi dico che sapete cosa penso di voi, siete speciali e certe cose rimarranno. Poi ci siete tutti voi (tifosi, ndr): siete stati tantissimi, ci avete spronato, ci avete stimolato, ci avete una energia che noi abbiamo cercato di mettere sul campo… Abbiamo perso insieme, abbiamo sofferto insieme, abbiamo vinto e gioito insieme. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre acceso: non vi dimenticherò».

KJAER – «Vorrei ringraziare tutti, non è facile per me, vorrei ringraziare la società, l’allenatore e lo staff, voi tifosi che mi avete dato gioie che non sapevo possibili nel calcio. Qui mi sento come in Nazionale. Questa è diventata una famiglia, questo gruppo mi ha fatto divertire ogni giorni. Arrivare a Milanello è stata una delle gioie più belle da condividere con voi».

GIROUD – «Per prima cosa voglio ringraziare tutti per la fiducia, chi mi ha accolto come un fratello, grazie ai dirigenti, grazie Ibrahimovic. Voglio ringraziare il mister per la fiducia e il sostegno nei momenti difficili. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, uno delle più belle emozioni della mia carriera. Voglio ringraziare i miei compagni, senza di loro non avrei fatto quello che ho fatto. Siamo una famiglia. Il coro si è girato Giroud rimmarrà sempre nel mio cuore. Da piccolo sognavo di giocare in questo Milan, io non dimenticherò mai queste tre stagioni, FORZA MILAN».

