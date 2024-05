Bayer Leverkusen double Campionato e Coppa di Germania: battuto il Kaiserslautern

Il Bayer Leverkusen dimentica la sconfitta di Europa League e in finale di Coppa di Germania batte il Kaiserslautern

Messo alle spalle il ko, il primo stagionale, in Europa League in finale con l’Atalanta, il Bayer Leverkusen chiude la stagione con un’altra vittoria e se non si può parlare di triplete, le aspirine potranno consolarsi con il double: Bundesliga più Coppa di Germania.

Battuto il Kaiserslautern in una finale non semplice per le aspirine, che vanno subito in vantaggio con Xhaka, ma che poi deve difendere in dieci uomini per tutto il secondo tempo a causa del cartellino rosso ricevuto da Kossounou.