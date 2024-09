Inzaghi Inter: «Abbiamo tante partite, ho fiducia in tutti»

Le parole si Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri in trasferta con il Monza

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza-Inter. Di seguito le sue parole

A GENOVA L’UNICO PICCOLO PASSO FALSO, COSA NON VOGLIO VEDERE STASERA? – «Una partita non semplice, lo vediamo ogni settimane che tutte le partite nascondono delle insidie. Loro stanno bene, a Firenze hanno fatto un’ottima gara. Ci vorrà l’atteggiamento giusto fin dall’inizio»

SU FRATTESI – «Chiaramente sappiamo che avremo tantissime partite ravvicinate però la regola non cambia, dobbiamo prepararne una per volta. Ho fatto qualche cambio ma ho massima fiducia in tutti. Oggi sarebbero prontissimi tutti e 23 che sono qui a Monza con noi».

SUI CAMBI DI FORMAZIONE – «Ho cercato di vedere soprattutto gli allenamenti. Chiaramente quelli che sono rimasti qua hanno potuto lavorare meglio. Ho trovato giocatori in salute che stanno bene, in avanti ho dovuto fare delle scelte perché sia Taremi che Lautaro hanno avuto viaggi lunghi».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM