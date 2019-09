Inzaghi arrabbiato: «Ci deve servire da lezione, sono molto deluso»

Inzaghi commenta la sconfitta subita per mano della Spal: «Una grande squadra non può permettersi questi blackout»

L’analisi molto critica di mister Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara persa contro la Spal.

«Brutta sconfitta perché avevamo fatto un ottimo primo tempo con il vantaggio, come spesso accade non chiudi la partita e poi subisci. Nel secondo tempo non siamo stati la solita Lazio, brutta sconfitta ma ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo tenuto in vita la Spal. Ci servirà da lezione, c’è delusione e queste gare si perdono e a noi è successo. La colpa principale è nostra, una squadra che ambisce a determinate posizioni di classifica non può non fare il secondo gol. Prendi un gol su calcio d’angolo e nel finale perdi palla e vieni punito. Lo scorso anno è successa una cosa analoga a Ferrara, questi passi falsi purtroppo li commettiamo ma non devono più ripetersi».

«Non siamo ancora una grande squadra, una partita del genere non si può perdere, non devi sbagliare occasioni nitide, non devi prendere pali. Lezione che ci servirà tanto per il proseguo della stagione. Io sono deluso pechè abbiamo fatto tre ottime partite e non abbiamo raccolto quanto avremmo dovuto, io sono il principale responsabile perchè sono a capo della squadra».