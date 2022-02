ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inzaghi verso la Roma: «Brutto ko nel derby ma non dimentichiamo gli ultimi 6 mesi». Parla il tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi ha presentato a SportMediaset la sfida tra l’Inter e la Roma: «Incontriamo una squadra forte, una squadra che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, hanno un grandissimo allenatore come José. Noi dovremo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, ma sappiamo che il calcio è fatto di episodi. Anche la Roma non sarà contenta, arriva da un pareggio interno con il Genoa immeritato».

E ancora: «Ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva, di volta in volta mi hanno sempre dimostrato, chi per 15 minuti, chi per 30, chi per 45, chi per 90, di avere grande disponibilità. Abbiamo fatto una brutta sconfitta, ma dobbiamo essere razionali, bravi a sapere che si è perso, è successo, ma dobbiamo guardare quello di bello che abbiamo fatto finora e tenercelo bene in mente. Dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi 6 mesi».