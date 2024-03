Inzaghi vuole entrare nella storia dell’Inter e cancellare Conte e Mancini

Inzaghi corre spedito verso lo scudetto e vuole entrare sempre di più nella storia dell’Inter superando Conte e Mancini

Il primo ha vinto lo scudetto con i nerazzurri, mentre il secondo ha fatto il record di punti dei nerazzurri nella Serie A. Se poi la corazzata nerazzurra non si fermerà e continuerà a macinare punti, allora attenzione a due traguardi oggi onestamente difficili da pronosticare. In primis i 97 punti conquistati da Roberto Mancini sulla panchina dell’Inter nel campionato ’06-07, primato di sempre per il club nerazzurro. Quindi – e qui si torna a Conte – i 102 punti collezionati dalla Juventus nel ’13-14, record di tutti i tempi per la Serie A. Ovviamente servirà un percorso quasi perfetto, ma con la media punti attuali e considerando il cammino immacolato in campionato in questo 2024 – 10 vittorie di fila – Inzaghi potrebbe arrivare a 102 punti.