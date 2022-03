Inter, Inzaghi: «Abbiamo sbagliato l’approccio, dobbiamo recuperare energie». Le parole del tecnico nerazzurro

Il tecnico dell‘Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo l’1-1 in trasferta contro il Torino. Ecco le sue parole:

LA PARTITA – «Nel primo tempo come aggressività meglio il Toro, anche se Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Nella ripresa siamo entrati con un’inerzia diversa e, se avessimo trovato il pari prima, avremmo potuto vincere. Per conquistare lo scudetto, bisogna approcciare meglio le partite».

IL RIGORE – «Sul rigore le valutazioni le fa l’arbitro».

ASSENZA BROZOVIC – «Abbiamo perso energie e giocatori in un momento cruciale della stagione, ma questo non deve essere un alibi. Ci rimangono 10 finali più la Coppa Italia. Adesso dobbiamo recuperare energie e qualche risultato, che è venuto meno»

LA MEDIA PUNTI – «Abbiamo abbassato la nostra media, ma non c’è preoccupazione perché ora possiamo allenarci di più e analizzare il perché degli ultimi risultati. C’è stanchezza fisica e mentale, ma siamo l’Inter e possiamo fare meglio. Oggi non siamo partiti bene, ma poi abbiamo creato tantissimo»

IL PESO DEI FAVORITI – «Per me no, ma neanche per i ragazzi. Sappiamo dove siamo partiti e che abbiamo fatto ricredere molti. Qualcuna delle avversarie ha avuto più tempo per allenarsi, ma noi non ci tireremo indietro e vedremo come finirà»

PESA LA SCONFITTA NEL DERBY – «Assolutamente no. Probabilmente il doppio confronto col Liverpool ci ha tolto energie, ma l’abbiamo voluto fortemente e ci restano i rimpianti per come sono andate le due partite»

FAVORITI NELLA VITTORIA FINALE – «Siamo in tante squadre che diamo vita ad un duello entusiasmante».