Lazio, una perla di Isaksen per crederci, lo Scudetto non è più solo un sogno: le pagelle del danese

Lazio, le pagelle di Gustav Isaksen: il danese con il suo gol regala ai biancocelesti tre punti che la rilanciano ad essere una candidata allo Scudetto

La Lazio dopo la vittoria di ieri sera a Napoli è autorizzata a sognare: dopo il passo falso contro il Parma i biancocelesti hanno una reazione da campioni, battendo in pochi giorni i partenopei due volte e la seconda – al Maradona e con tutti i titolari di Conte campo – che rilancia la squadra di Baroni ad essere una seria candidata per lo Scudetto. Uomo copertina Gustav Isaksen: il danese ci prova prima nel primo tempo e Meret gli dice di no, poi nella ripresa dinamica di gioco non troppo diversa (dribbling a rientrare verso il centro) e questa volta il portiere può solo guardare il pallone infilarsi nello specchio. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Sempre attivo in entrambe le fasi. Va vicino al gol già nel primo tempo (Meret si oppone). A 10’ dalla fine il suo tiro è invece perfetto e imparabile».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Prodigiosamente lui, dall’inizio. Il sinistro magico, un po’ violino, un po’ fioretto, ha gelato il Maradona. Meret gli aveva tolto il gol nel primo tempo, arrivando su una parabola in fotocopia. Si è triplicato su Olivera, raddoppiando su McTominay e Kvara. Difensivamente audace. Fior di gol, fior di energie».

TUTTOSPORT 7 – «Meret gli nega la rete nel primo tempo. Trova il gol vittoria con un mancino forte e angolato sul quale non può nulla il portiere del Napoli».

IL MESSAGGERO 8 – «Uomo partita con un gol da cineteca: imparabile il suo sinistro dentro l’area. E che sfida di grande sacrificio: aiuta Marusic nella marcatura di Kvara e si propone spesso al fianco di Castellanos in fase offensiva. Su un suo sinistro precedente, Meret tira fuori la parata della serata».

IL MATTINO 7.5 – « Gambe e pensieri che vanno veloci: abbastanza per costringere prima McTominay a prendersi un giallo e poi per saltare netto Olivera infilando il pallone all’incrocio dei pali».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «È la sua serata. Non solo il gol che decide la sfida. Ma una prova di grande sacrificio in copertura, dando una mano a Marusic sulla corsia di destra».