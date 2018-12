Isco allontana la Juve: «Felice al Real, non me ne vado a fine stagione»

Obiettivo di mercato della Juve, Isco non ci tiene a lasciare Madrid e la squadra Campione d’Europa in carica

Isco non lascia il Real Madrid a gennaio, parola dello stesso centrocampista che a Deportes Cuatro spiega: «Non me ne vado per nulla al mondo, sono molto felice qui. Chiaro che voglio continuare al Real per continuare a vincere titoli. Felice di vivere un altro anno al Real? Sempre». Il centrocampista spagnolo è un obiettivo della Juve che starebbe pensando ad uno scambio secco con Paulo Dybala che da tempo piace alle merengues. Stando alle parole di Isco, tuttavia, il suo futuro è a Madrid. Chissà se da qui a giugno non possa cambiare idea…