Isla cambia ancora: a un passo dall’Universidad Catolica. Il cileno vicinissimo a lasciare il Flamengo

Nuovo cambio di maglia per l’ex Udinese, Juventus e Cagliari Mauricio Isla.

L’esterno cileno sta per firmare un contratto di un anno e mezzo con l’Universidad Catolica: ufficialità in arrivo. Il giocatore non stava trovando più spazio al Flamengo.