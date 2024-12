Ismajli Empoli, possibile permanenza del difensore in Toscana? Spuntano nuove certezze di mercato

Ismajli Empoli, niente trasferimento a gennaio? L’intermediario lancia la clamorosa bomba dopo gli interessi delle big

Ardian Ismjli, difensore dell‘Empoli, è da tempo nei radar di calciomercato di molte big (su tutte Inter, Napoli e Juve). A tribuna.com l’intermediario del classe 1996, Serxhio Mezi, ha commentato le voci che hanno visto Ismajli accostato a diverse big:

INTER- «Lascia stare, secondo te una società di Serie A spende 2, 3, 4 milioni di euro per un calciatore di 29 anni che potrebbe prendere a zero a giugno? Il Napoli è un discorso diverso»

SU NAPOLI E JUVE- «E’ da un anno che parlo con il Napoli. Lo scorso anno il giocatore sarebbe già potuto arrivare a gennaio, ne ho parlato anche con il direttore Meluso e ho lavorato a questo trasferimento insieme a Ciro Palermo. Ora non so se l’affare andrà in porto, ma De Laurentiis è anche amico di Corsi e questo potrebbe servire nella trattativa tra le due società. Juve? Non c’è nulla! Motta non lo ha voluto quando era sulla panchina del Bologna dunque dubito che i bianconeri, pur essendo alla ricerca di un difensore, possano andare su di lui»