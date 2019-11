Istanbul Basaksehir-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Istanbul Basaksehir-Roma streaming e probabili formazioni: la Lupa cerca l’impresa in Turchia nel 5° turno del Gruppo J di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca prova a cambiare passo in Europa League. I giallorossi sono impegnati nella difficile trasferta turca contro l’Istanbul Basaksehir dell’ex Inter Okan Buruk, ma cercano un’impresa che li consentirebbe di portarsi a pari punti con gli avversari in classifica e di presentarsi bene nello sprint finale per cercare la qualificazione ai sedicesimi di finale nel Gruppo J di Europa League.

I turchi sono in vetta al girone con 7 punti, e in caso di vittoria la Roma, che è attualmente al 3° posto a quota 4 dietro anche ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach, farebbe un balzo importante in graduatoria e sarebbe in netto vantaggio sui rivali anche negli scontri diretti (netto 4-0 per la Lupa nella sfida di andata all’Olimpico). Istanbul Basaksehir-Roma: la partita si giocherà giovedì 28 novembre 2019 nello scenario dello Stadio Basaksehir Fatih Terim di Istanbul con fischio d’inizio alle ore 18.55.

Nelle fila turche dovrebbe registrarsi l’assenza pesante a centrocampo del capitano Tekdemir, infortunato. Al suo posto spazio sulla mediana a Topal con Azubuike e Özcan. Davanti il tridente offensivo vedrà il francese Crivelli centravanti, con ai suoi lati Visca e Guldbrandsen come esterni offensivi. Davanti al portiere Gunok, infine, la linea difensiva dovrebbe essere composta dai terzini Caiçara e Clichy e da Epureanu e Ponk come coppia centrale.

Fonseca si affiderà in attacco al solito Dzeko, mentre sulla trequarti, viste le assenze degli acciaccati Pastore e Florenzi, Under, Kluivert e il rientrante Mkhitaryan si giocano una maglia accanto a Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Sulla mediana, ancora k.o. Cristante, conferma per il tandem composto da Veretout e Diawara. Fra i pali ci sarà Pau López, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Mancini e Smalling comporre la coppia centrale e Spinazzola e Kolarov esterni bassi.

La sfida di Europa League Istanbul Basaksehir-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Istanbul Basaksehir-Roma

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 28 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Basaksehir Fatih Terim (Istanbul)

Arbitro: Ovidiu Hategan (Roma)



Le probabili formazioni

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Epureanu, Ponk, Clichy; Azubuike, Topal, Özcan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen. All. Okan Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.All. Fonseca

