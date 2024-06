Italia Albania, le probabili scelte di SPALLETTI: grandi novità in vista a CENTROCAMPO

Italia Albania, le probabili scelte di LUCIANO SPALLETTI: possibili grandi novità in vista in mezzo al campo

Manca sempre meno all’esordio della nostra Nazionale a Euro 2024. Gli Azzurri, infatti, faranno l’esordio contro l’Albania sabato 15 giugno. A due giorni dal grande appuntamento la Gazzetta dello Sport riporta una probabile formazione.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Cristante, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca.

L’unico ballottaggio, come sottoscrive la Rosea, è in mezzo al campo. Cristante e Pellegrini, infatti, sono in lotta per una maglia da titolare.