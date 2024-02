Italia Bosnia, nuova data per il test Europeo

Cambia il programma prima della partenza per l’Europeo in Germania per l’Italia, la sfida con la Bosnia è stata posticipata

Come riportato dalla FIGC, infatti, la Nazionale del Ct Spalletti giocherà il 9 giugno e non più l’8 come era previsto in origine. Un giorno prima della partenza per gli Europei prevista per il 10 dello stesso mese.