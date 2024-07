L'Italia agli Europei Under 19: date, avversarie e dove vederla

Tutto sugli Azzurrini di Bernardo Corradi partecipano da campioni in carica al torneo continentale: l’Italia agli Europei Under 19

Dopo aver vinto l’edizione del 2023, l’Italia Under 19, guidata dal Ct. Bernardo Corradi, prova a fare il bis agli Europei di categoria in Irlanda del Nord. L’Italia agli Europei Under 19: gli Azzurrini sono stati inseriti nel Girone A assieme ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord, alla Norvegia e all’Ucraina.

La vincente del gruppo sfiderà la seconda dell’altro raggruppamento, la seconda la prima e la terza si giocherà con l’altra terza, nello spareggio, l’ultimo posto UEFA ai Mondiali Under 20 del 2025.

Gli Europei Under 19 2024 sono la 70ª edizione della manifestazione. La finale è in programma a Belfast il 28 luglio. L’Italia ha scritto il suo nome nell’albo d’oro per 6 volte.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Questi i convocati dell’Italia Under 19, scelti dal Ct. Bernardo Corradi:

PORTIERI: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

CENTROCAMPISTI: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

ATTACCANTI: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI UNDER 19 2024

Questi gli impegni degli Azzurrini agli Europei Under 19 in Irlanda del Nord:

Lunedì 15 luglio, Seaview Stadium – Belfast, ore 16.30, ITALIA-Norvegia (GRUPPO A)

Giovedì 18 luglio, Inver Park – Larne, ore 20.00, Irlanda del Nord-ITALIA (GRUPPO A)

Domenica 21 luglio, Inver Park – Larne, ore 20.00, Ucraina-ITALIA (GRUPPO A)

IL TABELLONE

SEMIFINALI

Giovedì 25 luglio, ore 15.00, 1ªA-2ª B [S1]

Giovedì 25 luglio, ore 20.00, 1ªB-2ª A [S2]

FINALE

Belfast, Domenica 28 luglio, ore 20.00, S1-S2

DOVE VEDERE L’ITALIA UNDER 19 IN TV E STREAMING

Le partite dell’Italia Under 19 agli Europei in Irlanda del Nord saranno trasmesse gratis in chiaro dalla RAI, sia sui propri CANALI TV, sia sulla piattaforma di streaming RAI PLAY.