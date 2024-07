Calendario Europei Under 19 2024: date, partite, risultati

Si gioca in Irlanda del Nord il torneo continentale per formazioni giovanili: calendario Europei Under 19 2024

Dopo Euro 2024 per le Nazionali maggiori, inizia in Irlanda del Nord il torneo continentale per rappresentative Under 19. Calendario Europei Under 19 2024: alla manifestazione partecipano 8 squadre, i padroni di casa più le 7 Nazionali vincitrici del turno Elite. Ciascuna è composta esclusivamente di giocatori nati dopo il 1° gennaio 2005.

Fra le partecipanti anche l’Italia Under 19 del Ct. Bernardo Corradi. Gli Azzurrini sono campioni in carica, avendo vinto l’edizione 2023.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli Europei Under 19 2024.

La fase finale degli Europei Under 19 2024 si disputa in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio 2024. La finalissima è in programma a Belfast il 28 luglio 2024.

SQUADRE E GIRONI

Alla fase finale degli Europei Under 19 2024 partecipano in tutto 8 squadre: i padroni di casa dell’Irlanda del Nord e le 7 vincitrici del turno Elite, ovvero Norvegia, Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia, Francia e Spagna.

GRUPPO A

Irlanda del Nord

ITALIA

Norvegia

Ucraina

GRUPPO B

Danimarca

Francia

Spagna

Turchia

IL REGOLAMENTO

Le prime due squadre di ogni girone si qualificano alle semifinali del torneo. Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della Fase a gironi, per determinare la classifica si applicano i seguenti criteri scriminanti:

maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti);

miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione;

maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione.

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre a pari punti per determinare la classifica finale. Se la suddetta procedura non porta a un esito, si applicano i seguenti criteri:

miglior differenza reti in tutte le partite del girone;

maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

migliore condotta fair play al torneo, calcolata partendo da 10 punti per squadra, che vengono decurtati in questo modo:

ogni ammonizione: un punto;

ogni doppia ammonizione o espulsione: tre punti;

ogni espulsione diretta dopo un’ammonizione: quattro punti;

sorteggio.

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell’ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i tiri di rigore, purché nessun’altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI UNDER 20

Gli Europei Under 19 2024 fungeranno anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2025 in Cile. Ai Mondiali si qualificheranno le prime due classificate dei due gironi e la migliore terza che si aggiudicherà l’apposito spareggio.

CALENDARIO EUROPEI UNDER 19 2024

Fase a Gironi

1ª GIORNATA

Lunedì 15 luglio, ore 16.30, ITALIA-Norvegia (GRUPPO A)

Lunedì 15 luglio, ore 20.00, Irlanda del Nord-Ucraina (GRUPPO A)

Martedì 16 luglio, ore 16.30, Danimarca-Spagna (GRUPPO B)

Martedì 16 luglio, ore 20.00, Francia-Turchia (GRUPPO B)

2ª GIORNATA

Giovedì 18 luglio, ore 16.30, Norvegia-Ucraina (GRUPPO A)

Giovedì 18 luglio, ore 20.00, Irlanda del Nord-ITALIA (GRUPPO A)

Venerdì 19 luglio, ore 16.30, Danimarca-Francia (GRUPPO B)

Venerdì 19 luglio, ore 20.00, Turchia-Spagna (GRUPPO B)

3ª GIORNATA

Domenica 21 luglio, ore 20.00, Norvegia-Irlanda del Nord (GRUPPO A)

Domenica 21 luglio, ore 20.00, Ucraina-ITALIA (GRUPPO A)

Lunedì 22 luglio, ore 20.00, Turchia-Danimarca (GRUPPO B)

Lunedì 22 luglio, ore 20.00, Francia-Spagna (GRUPPO B)

Fase ad eliminazione diretta

PLAYOFF QUALIFICAZIONE MONDIALI

Giovedì 25 luglio, ore 17.00, 3ª A-3ª B

SEMIFINALI

Giovedì 25 luglio, ore 15.00, 1ªA-2ª B [S1]

Giovedì 25 luglio, ore 20.00, 1ªB-2ª A [S2]

FINALE

Belfast, Domenica 28 luglio, ore 20.00, S1-S2

DOVE VEDERE GLI EUROPEI UNDER 19 2024 IN TV E STREAMING

La fase finale degli Europei Under 19 2024 sarà trasmessa dalla RAI, sia sui propri CANALI TV, sia sulla piattaforma di streaming RAI PLAY.