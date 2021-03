Italia, controlli strumentali per Caputo: le ultime sull’attaccante

Ciccio Caputo potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per qualche problema fisico: le ultime sull’attaccante del Sassuolo

Campanello d’allarme in casa Italia. Come riporta Sky Sport Ciccio Caputo si è recato insieme al medico della Nazionale Ferretti per dei controlli strumentali in una clinica a Parma, sede del ritiro azzurro.

Può essere che il dolore avvertito risalga al problema di pubalgia che l’ha tenuto ai box qualche settimana fa. Da valutare quindi le condizioni dell’attaccante del Sassuolo ma non è escluso che possa lasciare il ritiro dell’Italia.