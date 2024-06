Italia, Darmian SICURO: «Difficoltà ci fanno crescere. Croazia? PASSEREMO noi»

Le parole di Matteo Darmian, difensore dell’Italia, in vista della sfida contro la Croazia. Tutti i dettagli

Matteo Darmian, difensore dell’Italia, ha in conferenza stampa della sfida contro la Croazia.

MOMENTO – «Con la Croazia non dovremo ripetere gli errori che abbiamo fatto nella partita contro la Spagna. Stiamo bene fisicamente, ci prepareremo ad affrontare la partita contro la Croazia con la vogliadi portare a casa un risultato molto importante».

COSA SERVE PER PASSARE – «Noi cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo le nostro qualità. Conosciamo bene la Croazia, è una squadra forte con tanta esperienza. Ci sono giocatori molto forti. Sono sicuro che possiamo metterli in difficoltà».

PESSIMISMO – «È normale che dopo una sconfitta ci sia la delusione. Volevamo fare tutti meglio ma la squadra che avevamo davanti ci ha messo in difficoltà. Dalle situazioni difficili possiamo crescere. Tutti i miei compagni hanno delle qualità importanti, non conta il modulo che ognuno usa nel proprio club. Noi facciamo quello che ci chiede Spalletti. Serve equilibrio, sempre. Dopo la sconfitta contro la Spagna non è tutto da buttare».

