Italia, Dimarco ancora IN DUBBIO per la Svizzera: previsti nuovi ESAMI, cosa filtra sulle CONDIZIONI

Le ultime sulle condizioni di Federico Dimarco, esterno dell’Italia, in vista della partita degli Europei contro la Svizzera

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono una novità importante sulle condizioni di Federico Dimarco in vista della sfida degli Europei tra Svizzera e Italia. L’esterno dell’Inter non ha infatti ancora recuperato dalla botta ricevuta contro la Spagna.

Per questo è al momento in dubbio per gli ottavi di finale, con nuovi esami di controllo previsti nella giornata di oggi. Dall’esito si capirà se potrà scendere in campo dal primo minuto.