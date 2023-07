Italia Femminile, Girelli è la prima azzurra della storia a segnare in due Mondiali diversi

Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale Femminile, ha collezionato uno storico record dopo il gol all’Argentina nel match di oggi

che ha regalato alle azzurre la prima vittoria nella prima partita del girone al Mondiale in Nuova Zelanda.

La giocatrice di proprietà della Juventus, infatti, è attualmente l’unica azzurra della storia a segnare in due Mondiali differenti (Girelli era andata in gol anche nella competizione del 2019 in Francia).