Italia-Francia, le probabili formazioni: le scelte

Grande sfida a San Siro tra Italia Francia per la Nations League: ecco i probabili ventidue protagonisti

Italia Francia è sempre una partita speciale. Tantissimi i ricorsi storici tra queste due squadre, dall’Europeo del 2000 vinto al golden gol dai francesi al Mondiale 2006 conquistato dagli Azzurri ai rigori.

Questa volta si gioca in Nations League e sarà una partita fondamentale per quanto riguarda la posizione in classifica in vista della fase finale della competizione e anche per le Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Di seguito, le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Nkunku, Coman; Thuram.