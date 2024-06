Italia, nessuno juventino tra i titolari: l’ultima volta che era successo

Contro la Croazia nella formazione titolare dell’Italia non ci sarà nessun giocatore della Juve: ecco l’ultima volta che è successa

Contro la Croazia Luciano Spalletti ha deciso di non schierare nessuno dei calciatori della Juve convocati per la formazione titolare dell’Italia.

Non succedeva in una grande competizione dal mondiale del 1998, quando gli Azzurri scesero in campo contro il Camerun, vincendo per 3-0 con la rete di Baggio e la doppietta di Vieri. Soltanto nella ripresa il Ct Maldini decise di inserire i bianconeri Del Piero e Di Livio.