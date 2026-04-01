Italia ripescata ai Mondiali? Quante probabilità ci sono e cosa dice l’articolo 6.7 della FIFA

Italia ripescata ai Mondiali? Le probabilità di una possibile partecipazione degli azzurri e cosa dice l’articolo 6.7 della FIFA

La clamorosa e dolorosa disfatta incassata in terra balcanica certifica un vero e proprio dramma sportivo: la terza mancata qualificazione di fila dell’Italia ai Mondiali. Dopo il triplice fischio, per cercare di alleviare la delusione di un intero Paese, ha iniziato a circolare con insistenza la remota e disperata speranza di un ripescaggio. L’ipotesi si basa sul possibile forfait dell’Iran, nazione attualmente coinvolta in un delicato conflitto bellico con gli Stati Uniti, uno dei tre Paesi ospitanti (nonostante l’annuncio di Infantino). Ma quante sono le reali possibilità per la Nazionale azzurra?

Cosa dice il regolamento: l’articolo 6 comma 7

A fare chiarezza sull’eventualità di colmare un posto vacante nel tabellone della competizione è il regolamento ufficiale del torneo, noto come “Regulations for the FIFA World Cup 26“.

Il testo, al comma 7 dell’articolo 6, non lascia spazio a interpretazioni: “Se una federazione partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, la FIFA deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e prenderà qualsiasi provvedimento ritenuto necessario. La FIFA potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra federazione”.

Come si evince in modo inequivocabile, non esiste alcun “ripescaggio automatico“ basato sul ranking generale (dove l’Italia risulta la prima delle escluse, al 12esimo posto). La decisione finale spetta unicamente alla Federazione calcistica internazionale, che ha il potere di operare “a propria esclusiva discrezionalità“.

Perché le probabilità per gli Azzurri sono nulle

Nonostante l’apertura teorica concessa dal regolamento, le probabilità di rivedere l’Italia ripescata sono di fatto inesistenti. In caso di esclusione dell’Iran, la FIFA opterebbe con quasi assoluta certezza per un’altra squadra asiatica, al fine di non alterare gli equilibri geografici e mantenere invariati gli 8 posti diretti assegnati all’Asian Football Confederation.

La candidata principale a subentrare sarebbe la nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ultima eliminata nelle qualificazioni asiatiche. Subito dopo, avrebbero argomentazioni ben più solide dell’Italia anche le formazioni sconfitte nei playoff intercontinentali, come Bolivia e Giamaica. Non vi è alcun precedente storico che giustifichi l’inserimento di una squadra UEFA, federazione che ha già esaurito i suoi 16 slot a disposizione. Il verdetto del campo, dunque, resta amaro e definitivo: l’Italia resterà a casa a guardare.