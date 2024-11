Italia Ucraina Under 21, i Top e i Flop: Palestra unico positivo

Italia Ucraina Under 21 finisce in parità col risultato di 2-2, un punteggio amaro per gli Azzurrini

Nell’ultima prova del 2024 l’Italia Under 21 non va oltre il 2-2 con l’Ucraina dei pari grado. Due volte in vantaggio, con Fabbian prima e Pio Esposito dopo, gli azzurri non sono riusciti a mantenere il risultato. Chi sono stati i top e i flop. Ecco i voti del migliore (l’unico con il 7) e di una serie di insufficienti, tutti accomunati dal 5,5, secondo La Gazzetta dello Sport.

IL TOP

PALESTRA: «Corsa alla Ruggeri, ambidestrismo alla Cambiaso, assist per l’1-0: classe 2005, un gran bel debutto sulla fascia destra».

I FLOP

SASSI: «Si fa sentire in uscita alta, forse potrebbe “tagliare” sull’invito diagonale del secondo gol ucraino».

BERTOLA: «Brutto fallo su Viunnyk, non chiude su Krasnytsia-gol».

RUGGERI: «Entra coi giri al minimo».

NDOUR: «Sbaglia quasi tutto».

VOLPATO: «Non entra in partita».

GNONTO: «Senza brillantezza, prende anche un brutto colpo al costato».

AMBROSINO: «Non aiuta a tenere su palla».