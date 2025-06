Italia Under 21, contro la Spagna sfida tra filosofie per il primo posto del girone: la difesa Azzurra è un muro

Italia Under 21, questa sera contro la Spagna in palio c’è il primo posto nel girone: Nunziata si affida ad una difesa ancora a 0 gol subiti

L’Italia Under 21 arriva all’ultima gara del girone A dell’Europeo già qualificata ai quarti e senza aver ancora subito gol, grazie a una difesa solida (Zanotti-Coppola-Pirola-Ruggeri) e alle prodezze del portiere Desplanches. La sfida contro la Spagna, anche lei a quota cinque titoli continentali, mette di fronte due filosofie calcistiche opposte: gli Azzurrini fondano la loro forza sulla fase difensiva, mentre la Rojita predilige l’attacco, con già 5 gol segnati nel torneo. I 4 gol subiti dall’Italia nel lungo percorso di qualificazione e fase finale sono arrivati sempre in assenza di almeno uno dei cinque titolarissimi. La sfida, pur non decisiva per il passaggio del turno, vale il primo posto nel girone e sarà un test importante in vista del prosieguo della competizione.

Vista la qualificazione anticipata e il calendario serrato, il ct Carmine Nunziata approfitterà della partita per ruotare la rosa e risparmiare i diffidati. In rifinitura si è provato il passaggio alla difesa a tre, con pressioni alte e una maggiore copertura nella propria metà campo. Ghilardi e Coppola, compagni al Verona – anche se il secondo è pronto a trasferirsi al Brighton -, saranno titolari, mentre in mediana spazio a Bianco e Doumbia, con Pisilli trequartista alle spalle di Ambrosino e Fazzini. Nunziata garantisce: «Farò qualche cambio, ma metterò comunque la formazione migliore». Anche la Spagna effettuerà rotazioni, come confermato dal ct Santi Denia, già protagonista con la Rojita alle Olimpiadi 2024. «Servirà la partita perfetta per battere l’Italia», ha dichiarato Denia, riconoscendo la solidità e la tradizione azzurra. Fischio d’inizio alle 21 a Trnava, con 13.400 biglietti già venduti: l’atmosfera è da grande sfida.