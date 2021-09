Fiorentina, Italiano: «La società sta facendo qualcosa di unico in Italia»

Vincenzo Italiano esalta il lavoro della Fiorentina per il Viola Park: le dichiarazioni del tecnico viola

Vincenzo Italiano esalta il lavoro della Fiorentina per il Viola Park. Le parole ai microfoni del club.

«È un qualcosa di spettacolare. La società sta facendo qualcosa per Firenze e la Fiorentina che in Italia non ha nessuno. Tutto ciò porta grande entusiasmo, avere una struttura del genere ti porta anche a dare di più del normale per questa società. È normale poi che un giovane a stretto contatto con l’ambiente della prima squadra, ha uno stimolo in più».