Italiano-Fiorentina, futuro incerto: il tecnico nel mirino delle big

Il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è molto incerto, non tanto per i risultati ma per gli occhi delle big addosso al tecnico

Il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è molto incerto, non tanto per i risultati ma per gli occhi delle big addosso al tecnico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore della Viola è finito da tempo nel mirino di Napoli e Milan. Gli azzurri ci pensavano già prima di Garcia e con Meluso, uomo mercato, potrebbe ritrovarsi la coppia di Spezia. I rossoneri stanno pensando di cambiare e salutare Pioli dopo diversi anni sulla panchina rossonera.